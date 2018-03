Bau-Boom Sand droht knapp zu werden

Wolfram Streller verdient sein Geld seit 25 Jahren mit Sand und Kies. Östlich von Leipzig betreibt er einen Tagebau. Was er dort fördert, wird vor allem in der benachbarten Großstadt verbaut. Leipzig boomt. Streller hat ein neues Abbaufeld genehmigt bekommen. Doch das war gar nicht so leicht. "Zu Beginn der neunziger Jahre waren die Genehmigungsabläufe innerhalb von wenigen Monaten bis maximal einem Jahr abgeschlossen. Mittlerweile dauern diese Prozesse selbst bei relativ unkritischen Vorhaben mindestens fünf bis sechs Jahre. Mittlerweile haben diese Antragsunterlagen einen Umfang von mindestens drei Leitz-Ordnern."

Bürokratie ist schuld

Die langen Genehmigungsverfahren sind aus Sicht des Unternehmerverbandes Mineralische Baustoffe der Hauptgrund, warum mancherorts Sand und Kies knapp werden. Geschäftsführer Bert Vulpius sagt, die Nachfrage steige, Straßen sollen saniert, Wohnungen gebaut werden. Gleichzeitig seien viele Tagebaue erschöpft, neue noch nicht erlaubt. Das gelte mittelfristig auch für Sachsen. "Insbesondere in dem Bereich Chemnitz und Zwickau sehen wir zukünftig Probleme, was die Versorgung mit Sanden und Kiesen betrifft, was dann Auswirkungen auf die Transportbetonindustrie in diesem Bereich hat. Wir haben aber auch hier im Bereich Burgstädt Probleme, im Bereich Zwenkau. Dann gibt es auch in Sachsen-Anhalt große Probleme, was die Fortsetzung des Abbau-Betriebs in einigen Steinbrüchen betrifft", erklärt Vulpius.

Widerstand gegen neue Kiesgruben

Anwohner lehnen Kiesgruben ab, weil sie sich einen Wertverlust ihrer Häuser befürchten. Bildrechte: MDR/Doreen Jonas Baustoffe sind ein regionales Geschäft. Sie werden wegen ihres hohen Gewichts kaum weiter als 40 Kilometer transportiert. Deswegen kennt fast jeder eine Kiesgrube in seiner Umgebung. Oft wehren sich Anwohner gegen neue Tagebaue, was Genehmigungen zusätzlich erschwert. In Leipzig-Rückmarsdorf kämpft zum Beispiel Ortsvorsteher Alexander Fieber gegen eine Sandgrube vor seinem Wohngebiet: "Ich befürchte für die Anwohner ein deutlich erhöhtes Gesundheitsrisiko durch Lärm und Staubbelastungen. Hinzu kommen massive Wertverluste der Grundstücke, Häuser und Eigentumswohnungen. Die Leute sehen hier ihre Altersvorsorge in Gefahr. Und zwar zu Recht." Fieber fordert, der Abbau soll in weniger bewohntem Gebiet erfolgen. Dort gibt es allerdings oft Naturschutzzonen oder das Land gehört Bauern, die es nicht verkaufen.

14 Millionen Tonnen Sand pro Jahr