Die Verhandlungen in der Braubrache über höhere Mindestlöhne stehen offenbar vor dem Aus. Nach Angaben der Gewerkschaft IG BAU wurde die dritte Verhandlungsrunde am Freitagabend ohne Ergebnis abgebrochen. Die Gewerkschaft kündigte an, das Scheitern zu erklären und die Schlichtung anzurufen. Von den Arbeitgeberverbänden gab es zunächst keine Informationen zu den Verhandlungen.