Die Aktie des Chemiekonzerns Bayer hat am Montag stark an Wert verloren. Kurz nach Handelsstart stürzte der DAX-Konzern um mehr als zehn Prozent ab .

Hintergrund für den Kurseinbruch sind Klagen gegen den von Bayer übernommenen Agrarkonzern Monsanto. Am Freitag hatte ein Gericht in Kalifornien Monsanto zur Zahlung von fast 290 Millionen US-Dollar (254 Millionen Euro) an einen Krebspatienten verurteilt. Der ehemalige Hausmeister macht die glyphosathaltigen Herbizide von Monsanto für seinen Lymphdrüsenkrebs verantwortlich.