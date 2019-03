Der deutsche Bayer-Konzern hat in den USA einen wichtigen Prozess um mutmaßlich krebserregende Unkrautvernichter seiner Tochterfirma Monsanto verloren und muss nun fast 80,3 Millionen Dollar (71,4 Millionen Euro) an den an Krebs erkrankten 70-jährigen Kläger Edwin Hardeman zahlen.

Eine Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco urteilte, Monsanto habe nicht genügend vor den Risiken des Einsatzes des glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels Roundup gewarnt.

Bayer erklärte am Mittwoch in einer ersten Stellungnahme, man sei "über das Urteil der Jury enttäuscht" und kündigte an, Rechtsmittel einzulegen. Das Unternehmen bekräftigte seine Ansicht, wonach das Herbizid nicht krebserregend sei.

Wie schädlich ist Glyphosat?

In der Forschung ist die Frage, ob die in Roundup enthaltene Chemikalie Glyphosat eine krebsauslösende Wirkung hat, umstritten. Die US-Umweltbehörde EPA und auch die Aufsichtsbehörden in der EU und Deutschland gelangten zu dem Schluss, dass von Glyphosat keine Krebsgefahr ausgeht.

Dagegen konstatierte die zur Weltgesundheitsorganisation WHO gehörende Internationale Agentur für Krebsforschung ( IARC ) vor drei Jahren, dass Glyphosat "wahrscheinlich krebserregend bei Menschen" sei.

Für Bayer ist der Fall Hardeman hochbrisant, da es sich um einen richtungsweisenden "Bellwether Case" handelt. Damit ist im US-Recht eine Art Musterfall in einem Massenverfahren gemeint. Mehrere dieser repräsentativen Fälle sind angesetzt. Sie sollen den Streitparteien helfen, das Ausmaß von Schäden und die Höhe denkbarer Vergleichszahlungen besser abschätzen zu können.

Eine Klagewelle rollt auf Bayer zu

Insgesamt sind bei dem zuständigen US-Richter Vince Chhabria mehrere Hundert Klagen von Landwirten, Gärtnern und Verbrauchern gebündelt.