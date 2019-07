Der Konzern Bayer kann in einem Glyphosat-Prozess in den USA mit einer deutlich geringeren Strafzahlung rechnen. Der zuständige Richter reduzierte die von einer Jury verhängte Summe von gut 80 Millionen Dollar auf 25,3 Millionen Dollar – das entspricht etwa 22,5 Millionen Euro.

Der Richter begründete die Entscheidung damit, dass das Verhältnis zwischen regulärem Schadenersatz und sogenanntem Strafschadenersatz in einem verfassungsrechtlich angemessenen Rahmen bleiben müsse. Ein zusätzlicher Strafschadenersatz wird in den USA üblicherweise bei besonders schweren Entschädigungsfällen verhängt.

Damit muss Bayer aber weiterhin für die Krebserkrankung des Klägers aufkommen. Dieser hatte den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup des von Bayer übernommenen US-Saatgutriesen Monsanto für seine Krankheit verantwortlich gemacht. Die Jury des zuständigen Gerichts hatte ihm zunächst gut fünf Millionen Dollar Schadenersatz und 75 Millionen Dollar an Strafschadenersatz zugesprochen.

Bayer begrüßte die Reduzierung der Strafzahlung in einem Statement als „Schritt in die richtige Richtung“. Der Konzern sieht den Schuldspruch aber weiterhin als nicht der Beweislage entsprechend. Er kündigte daher an, bei einem Berufungsgericht Einspruch einzulegen.