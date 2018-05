Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird sich heute mit der Frage befassen, ob ein Bier als "bekömmlich" bezeichnet werden darf. Das Urteil könnte als Präzedenzfall dienen, der für die Branche richtungsweisend ist.

Die Brauerei Härle aus Leutkirch aus dem Kreis Ravensburg in Baden-Württemberg kämpft seit 2015 gegen eine einstweilige Verfügung, die ihr untersagt, ihr Bier als "bekömmlich" zu bezeichnen.

Sie verwendet seit den 1930er-Jahren für ihre Biere den Werbeslogan "Wohl bekomms!". In ihrem Internetauftritt, auf einigen Bierdeckeln und auf Flaschen warb sie für bestimmte Biersorten mit einem Alkoholgehalt von 5,1 Prozent, 2,9 Prozent und 4,4 Prozent unter Verwendung des Begriffs "bekömmlich".



Der Verband Sozialer Wettbewerb (VSW) aus Berlin hatte erwirkt, dass Brauereichef Gottfried Härle den Begriff von seinen Produkten streichen musste. Der Verbraucherschutzverband hält die Werbeaussage "bekömmlich" für eine gesundheitsbezogene Angabe im Sinne der Health Claims-Verordnung der EU. Solche Angaben auf alkoholischen Produkten von mehr als 1,2 Volumenprozent sind in Deutschland und der EU nicht erlaubt. Dem Verein geht es nach eigenen Angaben darum, Schranken zu setzen, damit der Alkoholkonsum nicht angeheizt werde, unter der Vorgabe, etwas sei gesund.