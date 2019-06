Berlin 77.000 für Enteignung von Wohnungskonzernen

Was steht im Grundgesetz? Das GG schreibt in Artikel 14 fest: "Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet" und "Eigentum verpflichtet" zum Wohle der Allgemeinheit. Weiter heißt es "eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Dazu ist ein Gesetz nötig, das die Entschädigung regelt.



Gemäß Artikel 15 können "Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden". Bei Enteignung und Vergesellschaftung ist die Enschädigungshöhe "unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten" zu bestimmen.