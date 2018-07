Bevorratungsbeitrag Autofahrer bezahlen strategische Ölreserve

Langsam aber stetig ist der Benzinpreis in den vergangenen Monaten gestiegen. Zahlte man im August vergangenen Jahres rund 1,30 Euro für den Liter E-10, so sind es heute 15 Cent mehr. Da schaut so mancher genauer auf die Tankquittung. Einem MDR-Aktuell-Hörer aus Dresden ist dabei folgender Satz auf der Quittung aufgefallen: Im Verkaufspreis für Kraftstoffe ist der gesetzliche Bevorratungsbeitrag enthalten. Nun will der Hörer wissen, was sich dahinter verbirgt.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL