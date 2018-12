Ein Kläger hat bei der Axa eine Krankheitskosten- und eine Krankentagegeld-Versicherung und wehrt sich gegen Erhöhungen seiner Tarife in den Jahren 2012 und 2013. Gestritten wird um gut 1.000 Euro plus Zinsen. Dabei geht es nicht um etwaige Fehler bei der Berechnung. Der Kläger hält die Anhebungen aus formalen Gründen für unwirksam. Aus seiner Sicht ist der an den Prämienanpassungen beteiligte Treuhänder nicht – wie gesetzlich vorgeschrieben – unabhängig gewesen.