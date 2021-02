Mehr als 310 Biermarken werden in Sachsen hergestellt, die meisten in kleinen und mittelständischen Betrieben, die oft nur in der Gastronomie verkaufen. Nur sieben Brauereien im Freistaat gehören zu Konzerngruppen, von denen hat keine ihre Zentrale in Sachsen. Und die Sachsen lieben ihr eigenes Bier, denn drei Viertel des hier produzierten Biers werden auch im Freistaat getrunken. Diese traditionsreiche Kultur könnte verloren gehen. Das macht auch Christian Fiedler zu schaffen, dem Inhaber der Fiedler-Brauerei im erzgebirgischen Scheibenberg: