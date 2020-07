Bilanz nach anderthalb Jahren Gesetz für Pflege bisher ohne großen Effekt

Vor anderthalb Jahren ist ein Gesetz in Kraft getreten, das die Pflege stärken sollte: Für die Krankenhäuser gilt seitdem, dass sie alles, was die Pflege am Bett kostet, von den Kassen erstattet bekommen. Für die Altenpflege sollte es 13.000 zusätzliche Stellen geben. Was hat dieses Pflegepersonal-Stärkungsgesetz bisher gebracht?