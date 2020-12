So zeigt die Datenanalyse für 2019 noch, dass ein Großteil der Beschäftigten einen positiven Effekt auf die eigene Gesundheit erleben, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Von solchen positiven Wirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit sowie auf das Sozialleben berichten vor allem Beschäftigte, die regelmäßig beziehungsweise häufig mobil arbeiten. Zu dieser Gruppe gehören vor allem Beschäftige in den Bereichen Kommunikation und Information (31,1 Prozent) sowie in naturwissenschaftlichen Bereichen (27,8).

Pandemie trübt Vorteile der mobilen Arbeit

Eben diese Gruppen sind es auch, die den Einfluss der Pandemie auf ihr Arbeitsleben als verhältnismäßig positiv bewerten. Das zeigt die zusätzliche Umfrage der BKK vom Juni 2020. Gerade in diesen Branchen ist das Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar. Doch auch hier scheint der Effekt auf die Gesundheit durch die Corona-Krise überdeckt zu werden. So gaben alle Berufsgruppen an, dass sie durch die Pandemie einen tendenziell negativen Effekt auf ihre psychische und körperliche Gesundheit erleben.