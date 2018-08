BMW ruft in Europa rund 324.000 Dieselautos wegen möglicher Brandgefahr in die Werkstätten. In Deutschland sind mehr als 96.000 Fahrzeuge betroffen. Als Grund nannte der Münchner Autobauer ein möglicherweise defektes Abgasrückführungsmodul. In Einzelfällen könne Glykol aus dem Kühler der Abgasrückführung austreten und sich in den heißen Abgasen zusammen mit Ölrückständen entzünden.