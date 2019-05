Brachen stellen Länder und Kommunen vor zunehmend große Herausforderungen: "Der Verkauf von Brachen ist schwierig, da sie in der Regel keinen positiven Wert haben." Das sagte Dieter W. Ruf dem MDR-Magazin "Umschau". Ruf ist stellvertretender Geschäftsführer des Staatsbetriebs Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM).

Das Problem mit den Brachen: Sie seien oft mit Schulden oder Hypotheken belastet oder mit hohen Kosten verbunden. Bei Industriebrachen etwa spielten Altlasten eine große Rolle. Auch marode Bausubstanzen und hohe Verkehrssicherungspflichten schreckten viele ab. "Aus diesem Grund gibt es entweder keine Nachfrage oder der Kaufinteressent muss umfangreiche Prüfungen vornehmen", sagte Ruf. Wenn die Eigentumsverhältnisse ungeklärt bleiben oder Eigentümer sich nicht mehr kümmern, bleiben die Grundkosten deshalb an Ländern und Kommunen hängen. Diese sind dann für die Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr zuständig. Zahlen über die Höhe dieser Kosten gebe es nicht. "Wenn man die Lasten, Kosten und Risiken zusammenrechnet und den Begriff ‚Brache‘ weiter auslegt, sprechen wir nach meiner Prognose in Sachsen auf jeden Fall von einer siebenstelligen Summe jährlich", so Dieter W. Ruf.