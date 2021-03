Unklar ist bisher noch, wie sich die EU-Kommission in Sachen Turów positioniert. Eine sogenannte EU-Beschwerde vom Januar aus dem sächsischen Zittau werde noch geprüft, aber die Kommission müsse sich positionieren, sagt Peter Jahr. Der CDU-Politiker sitzt für die Europäische Volkspartei, der größten Parlamentsfraktion, als Sprecher im Petitionsausschuss, wo in Sachen Turów auch eine Petition anhängig ist. Jahr erklärt, man habe die Kommission mit einem Brief am 24. Februar nochmal aufgefordert, sie zu informieren, welche Schritte sie gedenke zu unternehmen. "Es gibt im Petitionsausschuss eine große Mehrheit, zu der ich auch gehöre, die der Meinung ist, hier wäre ein Vertragsverletzungsverfahren angemessen. Und ich würde der Bundesregierung empfehlen, diese Entscheidung der Kommission noch abzuwarten. Die müsste ja in den nächsten vier Wochen fallen."