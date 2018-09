Für Brot, Brötchen und Kleingebäck werden Kunden künftig wohl etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Daran sind allerdings nicht in erster Linie die Ausfälle bei der diesjährigen Getreideernte schuld. Vielmehr begründet die Bäckereibranche den leichten Anstieg hauptsächlich mit Mehrkosten durch die Lkw-Maut, höhere Löhne sowie gestiegene Hygiene- und Qualitätsstandards.

Die Präsidentin des Verbands Deutscher Großbäckereien, Ulrike Detmers, sagte am Mittwoch in Frankfurt, dies seien die wesentlichen Kostentreiber. Höhere Getreidepreise seien Zwar auch zu spüren, aber "nicht so krass". Unterm Strich müssten sich Verbraucher auf "tendenziell leicht steigende" Preise einstellen.