Auf Länderebene bietet die Statistik wenig Überraschendes: Die Ostländer stehen am schlechtesten da, allen voran Thüringen – wo man mit 19,47 Euro fast zehn Euro weniger verdient als in Hamburg. In Sachsen gibt es immerhin noch 20,87 Euro brutto in der Stunde, in Sachsen-Anhalt 20,28 Euro.

In Jena sind es zum Beispiel 22,87 Euro – also gut fünf Euro mehr als beim Thüringer Schlusslicht, dem Saale-Orla-Kreis. In Sachsen-Anhalt sind Halle und Magdeburg spitze, am wenigsten Geld pro Stunde gibt es im Landkreis Mansfeld-Südharz. Auch in Sachsen haben die großen Städte die Nase vorn: In Dresden und Leipzig gibt es in der Stunde vier bis fünf Euro mehr zu verdienen als im Vogtland oder im Erzgebirgskreis. Der liegt sogar deutschlandweit auf dem letzten Platz.