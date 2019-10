Der Bund der Steuerzahler hat erneut die Verschwendung öffentlicher Gelder in Deutschland kritisiert. In seinem am Dienstag vorgestellten mittlerweile 47. "Schwarzbuch" listet der Verband 100 Fälle für Steuerverschwendungen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Ein paar Beispiele:

In Thüringen hat eine Solaranlage in Form einer Sonnenblume den Ärger des Bundes der Steuerzahler auf sich gezogen. Die Solarsonnenblume steht östlich des Umweltministeriums in Erfurt, umgeben von hohen Bäumen – freie Sicht auf die Sonne ist also selten. Für das Umweltministerium habe die Solaranlage vor allem symbolischen Charakter: Sie solle auf die Bedeutung der Sonnenenergie in Thüringen hinweisen. Dazu beitragen kann sie jedoch kaum. Mit Kosten von 17.000 Euro sei die Solaranlage deshalb viel zu teuer, moniert der Bund der Steuerzahler.

In Sachsen-Anhalt ruft die Hochstufung einer alten Bundesstraße den Bund der Steuerzahler auf den Plan. 2019 wurde aus der bisherigen B6 in Sachsen-Anhalt die Bundesautobahn A36 – eine millionenschwere Entscheidung. Laut "Schwarzbuch" müssen auf der Strecke zwischen Bernburg (Saale) und Braunschweig in Niedersachsen 750 Schilder ausgetauscht werden – und das koste knapp drei Millionen Euro. Dabei ändere sich für die Autofahrer durch die Umstellung nichts. Hoffnungen der Landesregierung, Sachsen-Anhalt könne durch die neue A36 als Standort profitieren, macht sich der Bund der Steuerzahler nicht: Niemand komme durch die Umbenennung schneller in den Harz, heißt es. Ein Tempolimit gebe es auch nicht. Der Effekt sei also "äußerst fragwürdig".

In Sachsen sorgt ein Radweg bei Adorf für Unmut beim Bund der Steuerzahler. 2013 hatte der Vogtlandkreis eine 1,7 km lange Radstrecke ohne Genehmigung in einem Naturschutzgebiet gebaut. Der Naturschutzverband klagte und bekam Recht vom Bundesverwaltungsgericht. Seit März 2019 ist endgültig klar: Ein Teil des Elsterradweges bei Adorf in Sachsen darf nicht genutzt werden. Eine Behörde müsse vor Beginn der Baumaßnahmen prüfen, welche Genehmigungen sie benötigt, kritisiert der Bund der Steuerzahler. 275.000 Euro seien schon in den nun ungenutzten Radweg investiert worden. Wenn er sogar zurückgebaut werden muss, könnten die Kosten weiter steigen.