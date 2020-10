Der Bund der Steuerzahler hat am Dienstag sein mittlerweile 48. "Schwarzbuch" präsentiert. Darin listet der Verband Projekte auf, mit denen seiner Einschätzung nach öffentliche Gelder in Deutschland verschwendet werden. Dieses Mal kamen 100 Fälle zusammen, bei denen bereits umgesetzte oder in der Zukunft geplante finanzielle Vorhaben auf Ebenen der Kommunen, der Länder und des Bundes kritisiert werden.