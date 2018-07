Stromnetz Bund kauft Anteile an 50Hertz - bevor es China tut

Die Bundesregierung kauft aus sicherheitspolitischen Gründen einen Anteil von 20 Prozent am Stromnetzbetreiber 50Hertz. Das teilten das Bundeswirtschaftsministerium und das belgische Unternehmen Elia als Mehrheitseigner am Freitag mit. Damit ist ein chinesischer Staatskonzern auch im zweiten Versuch mit dem Vorhaben gescheitert, in den Konzern einzusteigen.