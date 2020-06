Einen ähnlichen Trend melden die Länder in Mitteldeutschland. In Sachsen stieg die Zahl der Arbeitslosen um 6.100, in Sachsen-Anhalt um 3.700 und in Thüringen um 3.000. Der Regionalchef für Thüringen und Sachsen-Anhalt, Markus Behrens, sagte, man liege deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Es deute sich aber an, dass die negativen Effekte der Pandemie mittlerweile an Intensität verlieren.