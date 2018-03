MyTaxi hatte 2014 und 2015 zu Werbezwecken in einigen Städten zeitlich begrenzt 50-Prozent-Gutscheine verteilt. Kunden mit einem solchen Gutschein brauchten nur den halben Fahrpreis zahlen, wenn sie über die My-Taxi-App ein Taxi bestellt hatten. Das zum Daimler-Konzern gehörende App-Unternehmen legte die andere Hälfte des Fahrpreises drauf und beglich so die Gesamtrechnung beim Fahrer.

Der BGH sah in dieser Aktion keinen Verstoß gegen die Tarifpflicht, weil Taxifahrer den vollen Fahrpreis erhalten hätten und das Unternehmen selbst kein Taxibetreiber sei.



Der Vorsitzende Richter erklärte, zwar dürfe ein Taxiunternehmen keinen Nachlass auf die tariflichen Festpreise gewähren. Werde der Festpreis vollständig an den Fahrer gezahlt, liege jedoch kein Verstoß gegen die Tarifpflicht vor. Wie der Fahrgast das Entgelt finanziere, sei ohne Bedeutung.



Auch ein unlauteres Verhalten, um Konkurrenten zu verdrängen, sahen die Richter nicht, weil das Angebot zeitlich beschränkt war und nur in wenigen Städten galt.