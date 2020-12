Laut Clemens sei es derzeit vor allem wichtig, dass den Unternehmen durch die verschiedenen Hilfsprogramme Sicherheit vermittelt werde. "Eine Kürzung von Mitteln in einer Krise ist nicht sinnvoll", sagte er. Deshalb seien die Wirtschaftshilfen im November und Dezember und im nächsten Jahr die Überbrückungshilfen grundsätzlich richtig. Bei der geplanten Neuverschuldung für das kommende Jahr gebe es, wie auch in diesem Jahr, eine Art Vorsichtspuffer, es sei also noch gar nicht klar, ob das Geld wirklich komplett benötigt werde.

Auch in den Ländern stiegen die Schulden zuletzt wieder, zu Ende Juni 2020 insgesamt allerdings nur um 46,1 Milliarden Euro. In Sachsen etwa stiegen diese um fast 90 Prozent, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Allerdings hat der Freistaat mit 2,16 Milliarden Euro noch immer mit Abstand die wenigsten Schulden unter allen Bundesländern. Sachsen-Anhalt war zur Jahresmitte mit 21,86 Milliarden Euro verschuldet (plus 0,97 Milliarden Euro zum Jahresende 2019) und Thüringen mit 15,9 Milliarden Euro (plus 1,32 Milliarden Euro).