Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagt den Löchern im deutschen Mobilfunknetz den Kampf an. Scheuer kündigte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe deshalb ein Gipfeltreffen mit den großen Mobilfunk-Anbieter noch vor der Sommerpause an. Seiner Ansicht nach ist der Zustand des Netzes in Deutschland "für einen Wirtschaftsnation untragbar".