Wer altes Metall zu Geld machen möchte, der landet früher oder später auf einem Schrottplatz. Zum Beispiel dem von Jörg Jacob in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs. Den Familienbetrieb gibt es schon seit 25 Jahren. Jacob sagt, wer hier Schrott verkaufen wolle, müsse jedes Mal seinen Ausweis vorzeigen. Name und Adresse würden gespeichert und bei jeder weiteren Lieferung erneut erfasst.

Dass das passiert, ist unwahrscheinlicher geworden. In Sachsen wird weniger Buntmetall gestohlen. Die Polizeistatistik erfasst für 2017 rund 2.500 Diebstähle. Sechs Jahre zuvor waren es noch doppelt so viele.



Aus dem Landeskriminalamt in Dresden heißt es, der Rückgang könnte mit stärkeren Polizeikontrollen zu tun haben. Zudem lohnt der Diebstahl kaum noch. Der Kupferpreis hat sich zwischenzeitlich fast halbiert: Für ein Kilogramm dickes Kupferkabel bekommt man zurzeit noch gut zwei Euro.