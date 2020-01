Privatisierung Bundeseigene Gesellschaft verkauft wieder ehemals volkseigenes Land

Die bundeseigene Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft will in diesem Jahr in Ostdeutschland wieder ehemals volkseigene Äcker, Weiden und Wälder verkaufen. Die insgesamt 7.500 Hektar sollen in kleinen Flächen angeboten werden. So sollen große Investoren abgeschreckt werden.