Der Gewerkschaft geht es nicht nur um ein spürbares Lohnplus für die mehr als eine halbe Million Beschäftigten in beiden Branchen, sondern auch um tarifliche Neuerungen. Zu den Forderungen gehören unter anderem eine Zusatzversicherung für die Pflege, die die Lücken der gesetzlichen Vorsorge schließen soll.



Auch will die Gewerkschaft für die Beschäftigten ein sogenanntes Zukunftskonto von jährlich 1.000 Euro. Die Beschäftigen sollen es auch in freie Tage umwandeln oder für eine längere Auszeit vom Job ansparen können.