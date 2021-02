Gibt es also doch eine Chance für Majorel Chemnitz? Firmensprecher Gernot Wolf verneint das: "Sie können uns wirklich glauben, dass wir im Vorfeld der Entscheidung es uns echt nicht leicht gemacht haben. Wir haben umfassend geprüft, ob es Möglichkeiten gibt, den betroffenen Standort in Chemnitz ganz oder in Teilen unter dem Dach von Majorel fortzuführen. Dafür fehlt leider die betriebswirtschaftliche Grundlage."

Doch die Beschäftigten sehen durchaus noch Möglichkeiten, sagt Betriebsrat Mirko Ludwig: "Wir haben mitbekommen, in den noch verbleibenden Einheiten von Majorel, gerade auch in den alten Bundesländern werden händeringend Leute gesucht. Und im Callcenter ist es möglich, dass man die Arbeit hin und her rooten kann, wo man halt gerade Leute hat. Also wäre für Chemnitz gar nicht die Not zu schließen."