Der Sparplan wurde dem Aufsichtsrat vorgelegt, der in der kommenden Woche darüber entscheiden will. Der neue Vorstandschef Manfred Knof hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt Anfang Januar schmerzhafte Einschnitte angekündigt. In einem Brief an die Mitarbeiter schrieb er, dass das Bankhaus profitabler werden müsse.