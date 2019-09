Ungeachtet der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook hält dessen deutsche Unternehmenstochter Condor den Flugbetrieb weiter aufrecht. Alle Flüge würden wie geplant durchgeführt, sagte ein Sprecher des Ferienfliegers am Dienstag. An den Flughäfen würden spezielle Teams alle Fragen der Passagiere beantworten. Gleichzeitig verhandle das Management mit allen Lieferanten und Partnerunternehmen, um sämtliche Condor-Maschinen weiter in der Luft zu halten.