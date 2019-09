Der von einer Pleite bedrohte Ferienflieger Condor erhält einen staatlichen Überbrückungskredit. Entsprechende Berichte bestätigte Condor am Dienstagabend. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt die Höhe des Kredits bei 380 Millionen Euro. Nach Angaben aus Regierungskreisen wollen sich der Bund und die hessische Landesregierung an dem Kredit beteiligen. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich bislang nicht äußern. Condor hatte am Montag einen entsprechenden Überbrückungskredit beantragt.