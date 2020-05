MDR AKTUELL: Hunderttausende Menschen sind in der Corona-Krise gezwungenermaßen in Kurzarbeit, andere arbeiten seit Wochen im Homeoffice und insbesondere Beschäftigte in der Pflege sind akut überlastet. Welche Entwicklungen bereiten Ihnen derzeit die größten Sorgen?

Dr. Johanna Wenckebach Bildrechte: Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht Johanna Wenckebach: Viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen der Krise sind sehr besorgniserregend. Bereits die Kurzarbeit bringt viele Menschen in existenzielle Schwierigkeiten. Vor allem im Niedriglohnsektor werden viele auf Sozialhilfe angewiesen sein. Es droht eine weitere soziale Spaltung unserer Gesellschaft. Die Regierung hat zwar mit einer Vielzahl von Maßnahmen gegengesteuert. Aber insbesondere was die Höhe des Kurzarbeitergeldes angeht, habe ich große Zweifel, ob das ausreicht. Außerdem gibt es zu viele Beschäftigte, denen soziale Sicherung fehlt, zum Beispiel Solo-Selbstständige.



Was die Überlastung in der Pflege und beim Klinikpersonal angeht: Die Krise wird aktuell auf dem Rücken dieser Beschäftigten ausgetragen. Dass es hier einen Personalmangel gibt, war schon lange bekannt. Kaum etwas ist unternommen worden. Jetzt ist es zu spät.

Zur Person: Johanna Wenckebach ist seit Juli 2019 Wissenschaftliche Leiterin des Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht (HSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Frankfurt am Main. Das Team des Instituts forscht zum Arbeits- und Sozialrecht, möchte Arbeitnehmern und insbesondere Betriebs- und Personalräten aber auch aktuelle praktische Informationen liefern.



Johanna Wenckebach ist Juristin. Promoviert hat sie zu den Themen Antidiskriminierungsrecht und Kündigungsschutz. Vor ihrer Tätigkeit für das HSI war sie Tarifsekretärin bei der IG Metall und arbeitete in Forschungsprojekten in Jerusalem, Kassel und Frankfurt/Oder.



Die Pflegekräfte stehen im öffentlichen Fokus. Welche anderen Beschäftigten werden durch die Corona-Krise aus ihrer Sicht hart getroffen, aber öffentlich kaum wahrgenommen?