Corona-Ausbruch in Schlachtunternehmen Supermarkt-Ketten sehen keine Gefahr bei Tönnies-Fleisch

Der Corona-Ausbruch beim Schlachtunternehmen Tönnies nimmt immer größere Ausmaße an. Aktuell sind mehr als 800 Mitarbeiter des Werks in Rheda-Wiedenbrück infiziert. Die Produktion am Standort wurde eingestellt. Lassen sich Verbraucher davon verunsichern? Kann man Tönnies-Produkte noch bedenkenlos kaufen?