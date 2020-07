Der Einzelhandel in Deutschland befürchtet wegen der Corona-Krise einen deutlichen Einbruch. Der Handelsverband HDE rechnet für dieses Jahr für die Geschäfte außerhalb des Lebensmittelhandel mit einem Umsatzminus von 40 Milliarden Euro. Das Minus könnte demnach sogar noch größer ausfallen, sollte es eine zweite Pandemiewelle geben.

Der HDE erklärte, insgesamt werde der Einzelhandel in Deutschland trotz des florierenden Lebensmittelhandels und des boomenden Onlinehandels in diesem Jahr voraussichtlich ein Umsatzminus von vier Prozent verzeichnen. Damit sei 2020 das Jahr mit dem stärksten Wirtschaftsrückgang in der Geschichte des Einzelhandels seit dem Zweiten Weltkrieg.