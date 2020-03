Diese Nachricht einer jungen Mutter an den Sender Radio Hamburg sorgt gerade in sozialen Netzwerken und Eltern-Communitys im Internet für hitzige Diskussionen: Die Einlasskontrolle an einem Edeka-Geschäft habe ihr erklärt, dass Kinder im Supermarkt nicht erlaubt seien. Das sei für sie als alleinerziehende Mutter einfach unmöglich und beim Sicherheitspersonal wollte sie ihr Kind nicht lassen.

"Nur eine Person pro Hausstand darf rein"

Der Geschäftsführer des Edeka-Marktes begründete auf Nachfrage des Radiosenders die strenge Regel: Die geforderte Abstandsregel von anderthalb Metern sei in den vergangenen Tagen nicht eingehalten worden. Man habe daher zum Wohle der Mitarbeiter und der Kunden entschieden, grundsätzlich nur noch eine Person aus einem Hausstand in das Geschäft zu lassen. Später berichteten Hörer von ähnlichen Erlebnissen beim Einkaufen mit Kindern in anderen Geschäften.

Bei Eltern sorgen solche Nachrichten für Verunsicherung: Sie wissen, dass nur ausreichend Abstand zu anderen die Verbreitung des Coronavirus bremsen kann. Diesen Abstand können kleine Kinder nicht immer einhalten. Eltern sehen zudem die Schilder an vielen Geschäften in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit der Bitte, nur einzeln einzutreten. Doch viele Mütter und Väter können nur Lebensmittel, Medikamente oder Drogerieartikel für die Familie kaufen, wenn sie ihre Kinder mitnehmen. Wir haben daher nachgefragt, was für das Einkaufen mit kleinen und großen Kindern gilt.

Rewe: Kinder dürfen mit reinkommen

Der Kampf gegen das Coronavirus hat auch Einfluss auf das Einkaufen. Bildrechte: imago/Jochen Tack Die vom MDR angefragten Marktbetreiber antworteten einheitlich auf die Frage, ob es in Supermärkten Einschränkungen für Eltern mit Kindern gibt: So etwas sei bisher nicht bekannt und auch nicht gewollt.



Rewe-Sprecher Thomas Bonrath weist auf die Aufforderung von Behörden und Experten hin, möglichst zu Hause zu bleiben und so alle Kontakte zu anderen einzuschränken. Eltern sollten daher Kinder nur mit zum Einkaufen nehmen, wenn dies absolut erforderlich sei. Der Rewe-Sprecher präzisiert die für manche Eltern etwas verwirrende Regel "Ein Einkaufswagen pro Kunde", mit der die Zahl der Kunden im Laden gesteuert wird:

"Von der Ein-Personen-Regel als Kunde ist ausdrücklich ein Elternteil in Begleitung aufsichtspflichtiger Kinder ausgenommen. Diese Gruppe zählt als ein Kunde. Weitere Ausnahmen sind Blinde (mit/ohne Begleithund), Rollstuhlfahrer, Ältere mit Rollator oder auch Personen mit Gehhilfen, die nicht zwingend einen Einkaufswagen nehmen müssen und auch begleitet werden dürfen."

So halten es Edeka und Netto

Auch Edeka spricht keine generellen Zugangsbeschränkungen für bestimmte Gruppen wie etwa Eltern mit Kindern aus, so die für Sachsen und Thüringen zuständige Sprecherin Stefanie Schmitt auf MDR-Anfrage. Dazu sei ihr bisher keine Anordnung der Behörden bekannt. Zu Edeka gehörten allerdings auch selbstständige Kaufleute. Die betreiben manchmal kleinere Lebensmittelgeschäfte und könnten für diese zusätzliche Einschränkungen beschließen.