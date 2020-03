Mitteldeutsche Wirtschaft begrüßt Entscheidungen des Koalitionsausschusses zum Kurzarbeitergeld

Die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Thüringens sehen die Entscheidungen zum Kurzarbeitergeld ebenfalls positiv. Das sei für die Unternehmen deshalb besonders wichtig, damit sie "die Beschäftigten an Bord halten" könnten, bewertete Verbandssprecherin Ute Zacharias gegenüber MDR Aktuell die Beschlüsse in Berlin. Auch das angekündigte Konjunkturpaket sei ein wichtiges Signal.

In Thüringen zeichneten sich bereits Lieferprobleme bei einigen Unternehmen ab, auch Lieferketten seien unterbrochen. Allerdings nicht so stark wie in Nordrhein-Westfalen. Die Zulieferindustrie in Thüringen stehe aufgrund seiner Struktur eher am Ende der Lieferkette. Daher würden sich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise eher verzögern, vermutet die Verbandssprecherin.