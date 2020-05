Wie stark die Wirtschaft getroffen ist, scheint sich zwischen den Bundesländern im Westen Deutschlands und denen im Osten jedoch stark zu unterscheiden. Auch das zeigen die Arbeitslosenzahlen: Im April 2020 waren im Westen Deutschlands 20 Prozent mehr Menschen arbeitslos gemeldet als noch im April 2019.



Im Osten stieg die Arbeitslosenzahl der Bundesagentur für Arbeit zufolge weniger stark an – um knapp 14 Prozent. Exakt so hoch war auch der Anstieg in Thüringen, in Sachsen lag er bei gut zehn Prozent und in Sachsen-Anhalt zählten die Statistiker sogar nur einen Anstieg um neun Prozent.