Corona-Pandemie Mittelstandsverband warnt vor Insolvenzverschleppung

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Öffentlichkeit wissen ließ, die Bundesregierung wolle, dass möglichst kein Unternehmen in Deutschland aufgrund von Corona in Insolvenz gehen müsse. Seitdem hangeln sich unzählige Firmen vor allem aus den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel und Kultur von Monat zu Monat. Die staatlichen Corona-Hilfen haben viele bisher vor der Pleite bewahrt.