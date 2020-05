Wirklich plausibel ist das nicht. Die Passagiere sollen draußen an der frischen Luft 1,50 Meter Abstand halten. In den Bussen sitzen die Fahrgäste dann aber Platz an Platz. Flixbus will trotz einer möglichen Ansteckungsgefahr keine Flächen sperren. Das sei nicht wirtschaftlich und bei steigenden Fahrgastzahlen außerdem nicht zu realisieren. Das Problem hat Flixbus nicht exklusiv, ganz ähnlich verhält es sich auch bei der Deutschen Bahn.