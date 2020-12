Ralf Viehweg kommt spielend durch die Krise. Und das liegt an dem Unternehmen, das er vor vier Jahren gegründet hat. Seine Spika GmbH in Annaberg-Buchholz legt Brettspiel-Klassiker der DDR neu auf, zum Beispiel "Der bunte Würfel", "Im Märchenwald" oder "Teddy und Lola". Der Absatz sei von Beginn an gut gewesen, so der Unternehmer, doch Corona habe ihn nochmal befeuert.

Viehweg sagt: "Dieser Lockdown bedingt ja nun auch, dass Familien enger zusammen kommen und mehr zusammenhalten. Und da sind Spiele gar nicht so schlecht. Wir hatten 2016 ein Spiel auf dem Markt, jetzt habe ich 25. Wir lassen in Altenburg produzieren, unsere Spielfiguren werden in Thüringen gefertigt. Also wir können mit Fug und Recht behaupten, es ist alles Made in Germany."