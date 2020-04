Corona-Krisenhilfen Woher kommen die Milliarden?

Oliver Holtemöller Bildrechte: dpa

Doch so gigantisch das klingt: Real fließt weit weniger Geld, sagt etwa Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle:



"Man muss unterscheiden zwischen direkten Hilfen, wo der Staat unmittelbar eine Überweisung tätigt und Garantien oder Bürgschaften. Der größte Teil der Hilfsmaßnahmen rein von der Summe her sind solche Bürgschaften oder Garantien. Das heißt, die werden gar nicht unmittelbar zahlungswirksam", so Holtemöller.