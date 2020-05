Corona-Krise Wie billiger Strom die Konjunktur ankurbeln kann

Lowis meint die Nachfrage nach dem dann billigeren Strom. Womit der Vorschlag auch dem Energieversorger selbst helfen würde. Doch deswegen muss die Idee nicht schlecht sein. Viele Firmen sehen in niedrigeren Strompreisen tatsächlich eine willkommene Hilfe in Corona-Zeiten. Dirk Vogel leitet das Netzwerk der Automobilzulieferer in Sachsen: