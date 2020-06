Auch der Weißenfelser Unternehmer Lars Franke will seine Firma deshalb breiter aufstellen. "Das Planengeschäft, also da, wo sich die meisten Fahrzeuge tummeln in Deutschland, das werden wir nicht weiter vorantreiben, wie wir das bisher getan haben. Weil dort einfach die Konkurrenz viel, viel zu groß ist. Wir werden versuchen, mit Spezial-Equipment unser Geschäft zukünftig zu machen, weil wir dort nicht so vergleichbar sind wie mit einem Spediteur aus Budapest zum Beispiel."