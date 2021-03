Lockdown-Bilanz 40 Prozent Umsatzverlust für Buchläden in Sachsen und Thüringen

Der Branchenverband ist für die weitere Entwicklung in diesem Jahr optimistisch. "Wir gehen davon aus, dass bei einer Stabilisierung der epidemiologischen Lage diese Dellen ausglichen werden können", sagte Helmut Stadeler. Er ist Vorstandsvorsitzender des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

In Sachsen lag der Umsatzverlust im zweiten Lockdown mit rund 42 Prozent etwas unter dem Minus von Thüringen (-43 Prozent). Dabei waren die Verkaufsbedingungen für die Buchhandlungen in Sachsen schlechter: nur Buchversand und -lieferung waren möglich, in Thüringen zudem die Abholung an der Ladentür ("click & collect"). "Sachsen profitierte von den großen Städten, wo Lieferdienste sehr gut funktionieren", versucht Stadeler die Zahlen zu erklären.