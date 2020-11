Verlängerte Novemberhilfen Weitere Corona-Beihilfen nur mit Zustimmung der EU

Hauptinhalt

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die sogenannte November-Nothilfe für Gaststätten und andere Betriebe, die wegen der der Pandemie geschlossen bleiben müssen, auf den Dezember ausweiten. Pro Woche Schließung werden betroffenen Personen und Unternehmen bisher Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im November 2019 gewährt. Allerdings hat beim Thema Beihilfen die EU-Kommission in Brüssel ein gewichtiges Wort mitzureden.