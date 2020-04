Seit dreißig Jahren betreibt Jörg Naumann mit seinem Bruder ein kleines Hotel mit Restaurant in Burgstädt. Ein historischer Altbau am Markt. Auf der Karte stehen Rostbrätl, Sauerbraten und Beefsteak. Nur Gäste kommen keine mehr, seit die Behörden Corona eindämmen wollen .

Naumann dachte, er habe vorgesorgt: "Wir haben eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen, die uns vor solchen Geschichten, wie sie jetzt passiert ist, eigentlich bewahren soll oder in der Not helfen soll. Und da gibt es jetzt einigen Ärger, dass also die Versicherer sich weigern, die ganze Versicherungssumme zu bezahlen."