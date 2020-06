Er hat sein Geschäft gemacht. Im März setzte sich der Rapper Green nackig aufs Klo und sang übers Hamstern mit den Worten: "Deutschland, was' los mit Dir. Deutschland wo ist mein Klopapier? Deutschland was ist bloß passiert? Klopapier alle!"

Anderthalb Millionen Mal wurde das Video bei Youtube geklickt. Derweil rotierten im Sofidel-Papierwerk in Arneburg bei Stendal die Maschinen rund um die Uhr.

Das sei fast immer so, sagt Geschäftsführer Stefan Müller. Und deswegen sei es nicht leicht gewesen, die zusätzliche Nachfrage zu bedienen: "Wir konnten teilweise Mitarbeiter auf freiwilliger Basis dazu bringen ihren Urlaub zu verschieben, der in der Zeit vielleicht eh nicht so attraktiv war. Oder auch Zusatzschichten zu fahren."