Corona-Prämie 2020 Mitteldeutsche Länder zahlten 57 Millionen Euro für Pflegekräfte

Bis Ende vergangenen Jahres haben Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen insgesamt rund 57,2 Millionen Euro als Corona-Prämien-Zuschuss für Beschäftigte in der Altenpflege überwiesen. In Sachsen flossen etwa 28,6 Mio. Euro, in Sachsen-Anhalt 15,3 und in Thüringen 13,3. Das teilten die Sozialministerien der Bundesländer dem MDR mit. Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine Corona-Prämie von bis zu 1.500 Euro, abhängig von Art und Umfang ihrer Tätigkeit.