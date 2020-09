Die Lust zu Reisen dürfte bei vielen Menschen im Land ungebrochen sein. Aber auch in der derzeitigen Situation? Eine kurze Umfrage in Leipzig zeigt, dass viele das Risiko als hoch einschätzen, sich selbst oder andere anzustecken. Zumindest müsse man sich vor einer Auslandsreise informieren.

Insgesamt halten sich die Bewohner der Messestadt bei ihren Urlaubsplänen sehr zurück. Das berichtet Sabine Hornig, die ein Reisebüro in der Leipziger Südvorstadt führt. Viele hätten ihre gebuchten Reisen storniert, sagt sie. Wenn gebucht werde, dann sehr kurzfristig. Aber auch da sei die Unsicherheit groß. Das Problem an neuen Buchungen sei vor allem die Unsicherheit der Kunden bezüglich der Quarantäne nach der Reise: "Die Arbeitgeber machen natürlich auch Druck. Alle sind verunsichert. Muss ich in Quarantäne für 14 Tage? Bekomme ich Geld in dieser Zeit? Wie geht’s weiter? Und das ist die totale Verunsicherung unter den Kunden", sagt Hornig.