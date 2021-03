Förderbanken Betrug mit Corona-Hilfen: 310 Strafanzeigen in Mitteldeutschland

Hilfe, schnell und unbürokratisch, das war das Versprechen der Bundesregierung im ersten Lockdown. Und tatsächlich wurden im April 2020 binnen weniger Wochen Milliarden an Unternehmen ausgezahlt – oft als Soforthilfe, die nicht zurückgezahlt werden muss. Viele Firmen hat das vor der Pleite gerettet. Es hat aber auch Betrüger angelockt, denn der Staat schaute damals nicht so genau hin. Nun laufen die Überprüfungen. Wie wurde betrogen? Und was wurde in Mitteldeutschland schon aufgedeckt?